"Non perché si spera, ma perché si ama". Le parole di Goffredo Fofi, che amava citare Alexander Langer, tornano oggi come filo conduttore di un ampio programma di iniziative che la sua città natale dedica alla sua memoria. A pochi mesi dalla sua scomparsa, avvenuta a Roma l’11 luglio, Gubbio celebra il suo figlio più lucido e inquieto, nato qui il 15 aprile 1937: saggista, attivista, critico cinematografico, letterario e teatrale, voce indipendente e spesso controcorrente della cultura italiana. Il ciclo di appuntamenti, intitolato "Non posso continuare, continuerò. Colloqui corali con Goffredo Fofi", è promosso dal Comune di Gubbio insieme all’associazione Settimana del Libro, alla Sezione Soci Coop, a Media Video News e alla libreria Fotolibri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio celebra Goffredo Fofi . Iniziative “corali“ in suo ricordo