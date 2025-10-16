Pochi giorni fa la Corea del Nord ha organizzato una delle più grandi parate militari della sua storia recente. L'evento, che si è svolto a Pyongyang lo scorso 10 ottobre, ha visto sfilare un numero record di partecipanti, comprese le guardie di confine – un fatto inedito e curioso - e persino bambini. A detta degli esperti, così facendo Kim Jong Un ha voluto inviare un doppio messaggio al mondo intero. Il primo: la società nordcoreana è compatta e altamente militarizzata. Il secondo: in caso di guerra, conflitto o scontro armato, il Paese potrebbe contare su vari schieramenti. In piazza Kim Il Sung erano presenti 60 formazioni, comprendenti veterani di guerra ucraini e unità altamente specializzate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guardie di frontiera e ragazzini armati: ecco le 60 formazioni militari di Kim