Guardia medica pediatrica c' è la legge ma Arezzo è esclusa dalla sperimentazione

“La sperimentazione prenderà il via, ma la provincia di Arezzo sarà esclusa dalla possibilità di testare il teleconsulto e la continuità assistenziale pediatrica”. A lanciare l'allarme è Andrea Fiori, portavoce delle associazioni che hanno sostenuto la proposta di iniziativa popolare (oltre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

