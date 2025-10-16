Guardami | l' arte e la scienza per la normalità come valore

Accendere i riflettori sulla vita delle persone con sindrome di Down, sulle loro capacità, sul diritto a una quotidianità piena, attiva e partecipata. È questo l’obiettivo di “Guardami”, l’evento promosso dall’associazione Futuro21 O.D.V., in programma giovedì 24 ottobre alle ore 19.30 al Teatro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Che cosa ha combinato LAURABALLA per la prossima settimana Tre eventi? Uno dopo l’altro… già già ?Ottobre d’arte con me a Prato Mer 16 – Dialoghi sul dubbio | Art Hotel Milano Sab 18 – Guardami | personale lauraballa + performance, Al - facebook.com Vai su Facebook

"Guardami": l'arte e la scienza per la normalità come valore - La serata del 24 ottobre sarà arricchita da momenti di spettacolo con la partecipazione di Luca Villaggio, Mrko Stefio, La Compagnia Curiosi Incanti, Beppe Drummer, Spazio Danza di Luigi D’Amico e Ale ... Lo riporta cataniatoday.it