Grottolella riapre l' ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione
L’ufficio postale di Grottolella da domani, 17 ottobre, riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”. La nuova sede di via Roma, 2 è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre ala stampa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
