Grottazzolina Ecco le nuove maglie della Yuasa Battery
A pochi giorni dall’inizio ufficiale della Superlega edizione 2025-2026 la Yuasa battery Grottazzolina, ospite della splendida Palazzo Vinci a Fermo, ha ufficialmente svelato in esclusiva ai propri sponsor di maglia, i nuovi kit da gioco che accompagneranno la Cenerentola del volley nella sua seconda storica stagione di Superlega. Dal mare ai monti azzurri per un kit "home"ideato dai collaboratori di M&G Scuola Pallavolo Riccardo Lupetti e Stefano Presenti, con il supporto di Macron, per l’occasione rappresentato da Saverio Luciani. Il territorio che entra in campo con una maglia che vede uno splendido azzurro cielo riempire la parte alta del busto, per poi far spazio allo skyline mozzafiato dei monti Sibillini fino a scendere nelle onde del Mare Adriatico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
