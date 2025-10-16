Grottaminarda aperte le iscrizioni per il corso gratuito per diventare tecnico superiore specializzato

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è tempo fino al 14 novembre per iscriversi al corso gratuito in Tecnico Superiore Specializzato "Agri-Food Production Sustainability" a cura di "TELA ITS Academy Territorio del Lavoro"- 25 posti disponibili- per giovani diplomati di età tra i 18 ed i 34 anni- l'84% degli iscritti al lavoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

