Grotta primordiale serra tropicale e tunnel sensoriale nella pensilina al Sacrario | FOTO

Per generazioni di viterbesi è stata il punto di partenza e di arrivo di viaggi, scuola e lavoro. Poi per una manciata di anni ha ospitato l'ufficio turistico che tra qualche mese si trasferirà nell'ex Lazzaretto. La pensilina del Sacrario, costruita negli anni sessanta, si prepara oggi a una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it