Grosseto incidente sul lavoro | operaio cade da diversi metri di altezza in azienda agricola E’ grave

Incidente sul lavoro oggi, 16 ottobre 2025, in un'azienda agricola a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, in località podere Marinelli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto, incidente sul lavoro: operaio cade da diversi metri di altezza in azienda agricola. E’ grave

