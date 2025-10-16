Nella geografia dell’urban milanese Grido occupa un posto tutto suo in bilico tra pop e ricerca. Classe 1979, Luca Paolo Aleotti, come si chiama all’anagrafe, è cresciuto col microfono in mano e un fratello maggiore ingombrante, J-Ax, accanto a cui, venticinque anni fa, ha mosso i primi passi su quella strada che lo porta domenica prossima al Legend Club di via Fermi per una serata (auto)celebrativa nel segno dell’ultimo album solista “Musica eterna”, arrivato sulle piattaforme un anno fa col prezioso contributo dello stesso Ax, ma anche di Jake La Furia, Clementino, Fabri Fibra, Entics e Tormento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grido sbarca al Legend Club: "Sono rapper, amo anche il pop"