Grecia sì alle 13 ore di lavoro | cosa prevede la legge
In Grecia il parlamento ha approvato la nuova legge sul lavoro voluta dal governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis e sostenuta dalla ministra del Lavoro Niki Kerameos. Il provvedimento, approvato con i soli voti di Nea Dimokratia, introduce la possibilità di estendere la giornata lavorativa fino a 13 ore, in via eccezionale e su base volontaria. La misura potrà essere applicata per un massimo di 37 giorni all’anno – circa tre al mese – e prevede un aumento del 40 per cento della retribuzione per le ore aggiuntive. Il governo difende la riforma come risposta alla crisi demografica e alla carenza di manodopera, ma nel Paese sta facendo molto discutere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
