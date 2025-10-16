Grecia Parlamento approva riforma di legge su giornata di lavoro da 13 ore per ridurre la perdita di produttività l' opposizione | Schiavitù

La legge, voluta dal partito di Mitsotakis 'Nea Dimokratia', è passata con 158 voti a favore e 109 contrari. L'opposizione insorge: "È un nuovo Medioevo" mentre i sindacati promettono di scioperare Il Parlamento ellenico ha approvato un disegno di legge che prevede l'estensione degli straordi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grecia, Parlamento approva riforma di legge su giornata di lavoro da 13 ore per "ridurre la perdita di produttività", l'opposizione: "Schiavitù"

