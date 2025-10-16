Grecia il Parlamento approva la giornata di lavoro di 13 ore | I sindacati | È schiavitù
Contrarie le opposizioni, che accusano il partito di maggioranza Nea Dimokratia di voler "smantellare in modo sistematico i diritti dei lavoratori". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
In Grecia al lavoro 13 ore al giorno, la legge contestata - Eurofocus podcast, Adnkronos È arrivata in Parlamento in Grecia la controversa proposta di legge per portare a 13 ore la giornata di lavoro nel settore privato, la prima legge in questo senso nella Ue co - facebook.com Vai su Facebook
#Grecia, Parlamento al voto sulla legge che legalizza la giornata lavorativa da 13 ore. Sindacati: “È la schiavitù moderna”. - X Vai su X
Il Parlamento greco approva la legge sulla giornata di 13 ore - Il parlamento ellenico ha votato a favore del disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia, che consente la giornata lavorativa di 13 ore, a determinate condizioni. Scrive ansa.it
Grecia, il Parlamento approva la giornata di lavoro di 13 ore | I sindacati: "È schiavitù" - In Grecia il Parlamento ha approvato un controverso disegno di legge che permette, a determinate condizioni, una giornata lavorativa di 13 ore. Riporta msn.com
Grecia, Parlamento al voto su giornata lavorativa da 13 ore: cosa prevede la proposta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Grecia, Parlamento al voto su giornata lavorativa da 13 ore: cosa prevede la proposta ... Riporta tg24.sky.it