Il Parlamento greco dice sì alla giornata lavorativa da 13 ore. Il disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia, è passato alla prova dell’Aula dopo due giornate di dibattito serrato e di scontro tra il partito al governo e le opposizioni, che hanno accusato la maggioranza di volere smantellare i diritti dei lavoratori. La nuova legge permette la giornata extra-large di lavoro, a determinate condizioni, per per non più di 37 giorni all’anno, in base ad un accordo volontario, con un aumento della retribuzione del 40%. A conti fatti, la legge andrebbe a “cancellare” i 24 giorni di ferie garantite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grecia, il Parlamento approva il disegno di legge sulla giornata lavorativa da 13 ore