Grecia il Parlamento approva il disegno di legge sulla giornata lavorativa da 13 ore
Il Parlamento greco dice sì alla giornata lavorativa da 13 ore. Il disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia, è passato alla prova dell’Aula dopo due giornate di dibattito serrato e di scontro tra il partito al governo e le opposizioni, che hanno accusato la maggioranza di volere smantellare i diritti dei lavoratori. La nuova legge permette la giornata extra-large di lavoro, a determinate condizioni, per per non più di 37 giorni all’anno, in base ad un accordo volontario, con un aumento della retribuzione del 40%. A conti fatti, la legge andrebbe a “cancellare” i 24 giorni di ferie garantite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
