Grecia giornata lavorativa di 13 ore | il Parlamento approva la legge

(Adnkronos) – La Grecia dice sì alla giornata lavorativa da 13 ore. Dopo due giorni di dibattito in aula, il Parlamento greco ha approvato la controversa riforma del lavoro. Proposta dal governo di centrodestra di Kyriakos Mitsotakis, la legge è stata approvata con i voti di Nea Democratia, il partito del premier, mentre l'opposizione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

