grecia approvata la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore

In Grecia il parlamento ha approvato la controversa riforma di legge sul lavoro che prevede la possibilità di avere una giornata lavorativa di 13 ore, per un totale di 65 ore settimanali. Il disegno di legge, dopo una discussione di giorni nella sessione plenaria dell’Aula, è stato approvato questa mattina, con i voti della maggioranza di governo. A favore si sono espressi 158 parlamentari, mentre 109 hanno votato contro. I parlamentari di Syriza – Alleanza Progressista si sono astenuti. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. Nei giorni scorsi, il Paese è stato attraversato da numerose manifestazioni con migliaia di persone scese in piazza per esprimere il proprio dissenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

