Grecia approvata la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore
In Grecia il parlamento ha approvato la controversa riforma di legge sul lavoro che prevede la possibilità di avere una giornata lavorativa di 13 ore, per un totale di 65 ore settimanali. Il disegno di legge, dopo una discussione di giorni nella sessione plenaria dell’Aula, è stato approvato questa mattina, con i voti della maggioranza di governo. A favore si sono espressi 158 parlamentari, mentre 109 hanno votato contro. I parlamentari di Syriza – Alleanza Progressista si sono astenuti. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. Nei giorni scorsi, il Paese è stato attraversato da numerose manifestazioni con migliaia di persone scese in piazza per esprimere il proprio dissenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
La rottamazione quinquies è confermata nella manovra 2026, che verrà approvata domani in Consiglio dei ministri. Esulta Matteo Salvini, che della misura è il principale promotore - facebook.com Vai su Facebook
In Grecia giornata lavorativa da 13 ore: il Parlamento approva la legge - In Grecia approvata dal parlamento una legge che consente la giornata lavorativa da 13 ore nel settore privato, su base volontaria ... Secondo fanpage.it
Grecia, giornata lavorativa di 13 ore approvata dal Parlamento. I sindacati: "Schiavitù retribuita" - Giovedì il parlamento greco ha approvato una riforma controversa che consentirà, in circostanze eccezionali, giornate lavorative fino a 13 ore. Lo riporta tg.la7.it
Grecia, il Parlamento approva il disegno di legge sulla giornata lavorativa da 13 ore - emergenze per "concreto pericolo per la salute”. Si legge su ilfattoquotidiano.it