C on i piedi per terra. Sebbene le ultime stagioni abbiano segnato un deciso ritorno di décolleté dall’altezza vertiginosa e di stiletto proibitivi, resiste, imperterrita, anche la tendenza opposta. Quella che dice addio ai tacchi, in particolare negli outfit da sera donna. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Le passerelle e i look dello street style, dunque, si sono fatti portavoce di un’estetica inedita, femminile, ricercata, profondamente glamour, che non ha bisogno di centimetri extra per farsi notare. Al contrario, ballerine, mules e stringate danno forma a un immaginario eclettico e originale, pronto a mettere a primo posto il comfort senza rinunciare all’e leganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Grazie a maxi abiti, dettagli gioiello e finish preziosi, i look serali della stagione fredda dicono addio a stiletto e altezze vertiginose

