Graziano Pellé rispunta in campo col Feyenoord e fa esplodere il De Kuip | cosa fa oggi a 40 anni

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Graziano Pellé è tornato in campo con la maglia del Feyenoord, andando a segno in un De Kuip tutto ai suoi piedi. L'ex attaccante della nazionale italiana a 40 anni vive all'estero e "dà consigli" a un club di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

