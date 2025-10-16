Gravina su EURO 2032 | San Siro? Non è a norma per gli Europei Ecco le motivazioni

Gravina su EURO 2032: «San Siro non è a norma, il nuovo stadio della Roma è una possibilità concreta» In vista di EURO 2032, l’Italia è al lavoro per presentare un progetto infrastrutturale all’altezza dell’evento. A guidare questo processo è il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha lanciato un messaggio chiaro sullo stato degli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gravina su EURO 2032: «San Siro? Non è a norma per gli Europei. Ecco le motivazioni»

