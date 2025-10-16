Gravina si oppone Serie A cosa sta per cambiare?

Nelle ultime ore si è tornati a parlare della possibilità di vedere dei grandi cambiamenti per la Serie A. Gabriele Gravina però sembra pronto a opporsi. La situazione è davvero molto complicata da gestire e sembra pronta a dei stravolgimenti anche se non tutti sembrano essere d’accordo con questa scelta. (ANSA) TvPlay.it Tre pause da settembre a dicembre, ritmi un po’ particolari, con le nazionali che soffrono e si trovano a dover gestire le cose rapidamente a singhiozzo a inizio stagione. Ed è così che è nata l’idea di vedere una sosta lunga quasi tutto settembre per portare in campo le nazionali in una sola volta senza tutti questi viaggi ogni tot. 🔗 Leggi su Tvplay.it

