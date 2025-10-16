Gravina | San Siro non è nei parametri Uefa per gli Europei Slittare la Serie A per i playoff? Rispondo così

Inter News 24 Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Gabriele Gravina ha parlato a margine del Consiglio Federale del futuro di San Siro. COSA E’ EMERSO DAL CONSIGLIO FEDERALE – È stato un consiglio molto tecnico – ha spiegato Gravina-. C’è stato uno scambio di opinioni sulla famosa commissione indipendente per il controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle squadre. Ho ribadito la mia assoluta contrarietà al principio, che considero una violazione dell’autonomia dello sport. Non è una posizione di chiusura, ma un punto di principio: siamo passati da un costo di gestione di circa 300 mila euro a una spesa di 3,5 milioni, e questo mi pare eccessivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

