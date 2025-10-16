Gravina | Nessun rinvio della Serie A per i playoff mondiali Non giocare con Israele? Li avremmo favoriti

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Figc: "Gattuso ha restituito l'entusiasmo per la Nazionale. Ipotesi remota lo slittamento del 30° turno di A. Azzurri secondi, ma per una sola sconfitta. Europeo, San Siro è out". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

