Gravina | Nessun rinvio della Serie A per i playoff mondiali Non giocare con Israele? Idiozia
Il presidente della Figc: "Gattuso ha restituito l'entusiasmo per la Nazionale. Ipotesi remota lo slittamento del 30° turno di A. Azzurri secondi, ma per una sola sconfitta. Europeo, San Siro è out". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Gravina su San Siro e il nuovo stadio dell'#ASRoma a Euro 2032: "Non ci può essere nessun documento formale dall'Uefa per San Siro. Esiste una valutazione in atto. La valutazione prevede alcuni standard, la scelta spetta alla Figc. Abbiamo costituito un - X Vai su X
Gravina: "Nessun rinvio della Serie A per i playoff mondiali. Non giocare con Israele? Idiozia" - Il presidente della Figc: "Gattuso ha restituito l'entusiasmo per la Nazionale. msn.com scrive
Gravina e lo slittamento Serie A per i playoff Italia: “Fantasioso”. Poi attacca il calendario - Le dichiarazioni del presidente della FIGC dopo il consiglio federale: “Cambio format? Da tuttosport.com
Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale" - A margine del consiglio federale odierno, il presidente Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa per esporre i temi affrontati. Da tuttomercatoweb.com