Gravina Febbre mondiale uno stimolo ipotesi stage azzurro
"Remota" invece la possibilità di spostare la giornata di campionato prima dei play-off ROMA - Un play-off in cassaforte e due partite ancora da giocare per mettere nero su bianco quello che sarà il percorso verso il Mondiale della nazionale di Gennaro Gattuso. Al probabile spareggio di marzo (semif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gravina: 'C'è febbre mondiale, ipotesi stage a febbraio' - "La febbre mondiale c'è, ma è positiva, di quelle che dà stimolo ed entusiasmo. Segnala ansa.it
Gravina: "Fantasioso lo spostamento della Serie A per i playoff, ipotesi stage a febbraio" - Dopo il consiglio federale, Gabriele Gravina ha parlato del momento che sta attraversando la Nazionale rivolgendo lo sguardo anche al futuro in vista dei prossimi impegni per cercare di centrare la qu ... Secondo msn.com
Gravina: "Errore evidente sul rigore per il Milan. L'Italia andrà al Mondiale" - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto a Radio Anch’io Sport toccando vari temi di attualità. Secondo corrieredellosport.it