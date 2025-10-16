Gravina e le polemiche su Italia-Israele | Idiozia non giocare li avremmo mandati al Mondiale

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravina durissimo sulle contestazioni per la partita contro israele: "Avremmo dovuto perdere e non andare noi al Mondiale mandando proprio Israele, la squadra che non vogliono che partecipi?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

