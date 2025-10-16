Gravina a ruota libera la non idoneità di San Siro e Italia-Israele | Non giocare era un’idiozia

Il presidente della Figc al termine del Consiglio Federale ha parlato dello slittamento da escludere della 30esima giornata, di San Siro, lo stadio della Roma e Italia-Israele Al termine del Consiglio Figc il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha parlato di parecchi argomenti d’attualità del calcio italiano e internazionale. A partire dal possibile slittamento della 30esima giornata di Serie A per facilitare la preparazione dei playoff. E ancora Italia-Israele, San Siro e lo stadio della Roma in vista di Euro 2023 e la febbre Mondiale. Gabriele Gravina – calciomercato.it L’ipotesi di uno spostamento della 30esima giornata è remota? “Già è in atto un dialogo, ma abbiamo ancora due partite da disputare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

