Grave incidente all' incrocio | centauro a Careggi in codice rosso FOTO

Incidente stradale nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, tra viale Pasquale Paoli e viale Manfredo Fanti.Coinvolti un furgoncino e una moto di grossa cilindrata che, per cause da accertare, si sono scontrati all'altezza dell'intersezione semaforica. Il centauro alla guida ha avuto la peggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

