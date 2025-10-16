Grandi novità per la 17esima Stramontelupo si corre domenica

Montelupo Fiorentino, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre torna con importanti novità la Stramontelupo, la storica corsa podistica alla 17esima edizione, proponendo una gara competitiva di 14,5 chilometri e una camminata ludico-motoria su distanza ridotta, aperta a tutti. La partenza è fissata alle 9, con informazioni disponibili all’indirizzo [email protected] o contattando Franco Ciani al 392 4794324. Quest’anno l’evento si inserisce nella cornice di “Bosco in Festa”, una manifestazione che animerà l’intera giornata con iniziative, intrattenimenti e momenti di socialità pensati per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

