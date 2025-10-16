Grandi nomi e grandi storie | al via la nuova stagione 2025 26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia

Lortica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Roberto Ciufoli e Toni Fornari: sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale 202526 del Teatro degli Antei di Pratovecchio, che prenderà il via venerdì 7 novembre. Otto appuntamenti in cartellone, frutto della collaborazione tra il Comune di Pratovecchio Stia e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, porteranno sul palco grandi interpreti e autori della scena nazionale, tra classici senza tempo e nuove produzioni. Le conferme degli abbonamenti saranno possibili dal 14 al 24 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 25 ottobre al 3 novembre. 🔗 Leggi su Lortica.it

