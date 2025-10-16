Grandi nomi e grandi storie | al via la nuova stagione 2025 26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia
Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Roberto Ciufoli e Toni Fornari: sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale 202526 del Teatro degli Antei di Pratovecchio, che prenderà il via venerdì 7 novembre. Otto appuntamenti in cartellone, frutto della collaborazione tra il Comune di Pratovecchio Stia e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, porteranno sul palco grandi interpreti e autori della scena nazionale, tra classici senza tempo e nuove produzioni. Le conferme degli abbonamenti saranno possibili dal 14 al 24 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 25 ottobre al 3 novembre. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
Stasera su Canale 5 la seconda edizione dello show con grandi nomi dello spettacolo, della musica e dello sport - facebook.com Vai su Facebook
Grandi nomi del teatro italiano arrivano a Chivasso! Dal 14 ottobre parte la campagna abbonamenti per la nuova Stagione Teatrale al Teatrino Civico. Sei spettacoli tra classici, comicità e teatro civile, matinée e rassegne per famiglie. Presentazione alle 17.30 - X Vai su X
Dopo i grandi nomi di YouTopic Fest 2025, uno sguardo al futuro: l'edizione 2026 sarà dedicata al tema “Inquietudine – come custodire la scintilla dell'umano?” - Arezzo, 8 giugno 2025 – Dopo i grandi nomi di YouTopic Fest 2025, uno sguardo al futuro: l'edizione 2026 sarà dedicata al tema “Inquietudine – come custodire la scintilla dell'umano? Come scrive lanazione.it
Grandi nomi sul palco di Villa Torlonia - Al via la nuova stagione di Villa Torlonia teatro, che porta in scena una serie di spettacoli che rinnovano il concetto di teatro ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Ferragosto, Rapallo ospita grandi nomi della musica - Rapallo si prepara a vivere un Ferragosto che unisce grandi nomi della musica e spettacoli dal vivo in alcune delle cornici più suggestive della città. Scrive ansa.it