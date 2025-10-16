Grande Fratello Mattia Scudieri contro tutti | L' uomo più bello delle donne È polemica sui canoni estetici
Nella casa del GF Mattia Scudieri ha scatenato un'accesa polemica, che si è allargata anche ai social. Durante un dibattito sulle differenze tra corpi maschili e femminili, ha dichiarato che gli uomini sono più belli delle donne, un'affermazione che ha infiammato gli animi Al Grande Fratello raramente si fanno conversazioni su temi universali (d'altronde il reality è basato su una manciata di sconosciuti con l'arduo compito di dover appassionare il pubblico raccontando i fatti propri). Ma non questa volta: tra una discussione sulla "pace" a Gaza e il coming out di Ivana Castorina, ieri si è parlato anche di canoni estetici e "natura". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
