Nella casa del GF Mattia Scudieri ha scatenato un'accesa polemica, che si è allargata anche ai social. Durante un dibattito sulle differenze tra corpi maschili e femminili, ha dichiarato che gli uomini sono più belli delle donne, un'affermazione che ha infiammato gli animi Al Grande Fratello raramente si fanno conversazioni su temi universali (d'altronde il reality è basato su una manciata di sconosciuti con l'arduo compito di dover appassionare il pubblico raccontando i fatti propri). Ma non questa volta: tra una discussione sulla "pace" a Gaza e il coming out di Ivana Castorina, ieri si è parlato anche di canoni estetici e "natura". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri contro tutti: "L'uomo più bello delle donne". È polemica sui canoni estetici