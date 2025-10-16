Grande Fratello Jonas Pepe vuole provarci con una gieffina | non è Giulia

Jonas Pepe è interessato ad una gieffina, nella casa del Grande Fratello svela di chi si tratta. Si è creata una certa complicità tra Jonas Pepe e Giulia Soponariu al Grande Fratello, questo ha fatto pensare a molti telespettatori che nascerà un flirt tra loro. Jonas Pepe al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Eppure, qualche ora fa lui ha svelato chi gli interessa davvero nella casa più spiata d’Italia e non è Giulia. Parlando di lei con Francesco Rana ha detto: “ Lei ha pur sempre 20 anni e io 24. Chi ascolta potrebbe dire che la differenza tra 20 e 24 è poca, ma 4 anni alla nostra età è tanto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello, Jonas Pepe vuole provarci con una gieffina: non è Giulia

