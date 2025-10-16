Grande Fratello Jonas Pepe nella bufera | il pubblico si ribella

Il pubblico del Grande Fratello si infuria dopo le frasi di Jonas Pepe nella notte: la sua maschera è caduta? Ecco cosa è successo. Cosa è successo davvero nella Casa del Grande Fratello questa notte? Jonas Pepe, il giovane modello, ha scatenato una vera tempesta sui social. Ma cosa ha detto di così grave da far infuriare il web? Tutto è partito da una conversazione con Francesco Rana e Simone Bianchi. Jonas, che fino a ieri era visto come un ragazzo sincero e diretto, ha cambiato faccia. Con l’uscita di Anita Mazzotta, la sua “dolce metà” agli occhi del pubblico, qualcosa è scattato. E il cambiamento non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello, Jonas Pepe nella bufera: il pubblico si ribella

