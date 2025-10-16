Grande Fratello 2025 Ivana Castorina racconta il suo percorso di transizione | a 18 anni ho scelto la libertà | Video Mediaset
Al Grande Fratello 2025 Ivana Castorina ha confidato a Grazia e Giulia il suo percorso verso la libertà. La concorrente, operaia metalmeccanica di Catania, ha raccontato con naturalezza la sua vita da donna trans. Ivana Castorina al Grande Fratello 2025: “sono quello che sono grazie alla mamma”. Durante la notte nella casa del Grande Fratello 2025 si ritrovano a raccontarsi senza paure. E’ quello che è successo ad Ivana Castorina, l’operaia metalmeccanica di Catania, che in giardino si è sbottonata sulla sua vita con Grazia e Giulia. La concorrente ha aperto il suo cuore confessando il suo percorso di transizione di donna trans che, all’età di 18 anni, l’ha spinta a scegliere di essere una donna libera grazie al supporto incondizionato della mamma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
