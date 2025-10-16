Grande Fratello 2025 Ivana Castorina fa coming out | Sono stata una transessuale sono diventata donna a 19 anni ho sposato Toni

Ivana ha raccontato: "Da bambina mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie", poi parlando del rapporto con la madre ha rivelato di averle detto: "Tuo figlio non esiste" Colpo di scena al Grande Fratello 2025: la concorrente Ivana Castorina ha fatto comin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello 2025, Ivana Castorina fa coming out: "Sono stata una transessuale, sono diventata donna a 19 anni, ho sposato Toni"

