Grande Fratello 2025 Ivana Castorina fa coming out | Sono stata una transessuale sono diventata donna a 19 anni ho sposato Toni

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivana ha raccontato: "Da bambina mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie", poi parlando del rapporto con la madre ha rivelato di averle detto: "Tuo figlio non esiste" Colpo di scena al Grande Fratello 2025: la concorrente Ivana Castorina ha fatto comin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

grande fratello 2025 ivana castorina fa coming out sono stata una transessuale sono diventata donna a 19 anni ho sposato toni

© Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello 2025, Ivana Castorina fa coming out: "Sono stata una transessuale, sono diventata donna a 19 anni, ho sposato Toni"

