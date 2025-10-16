Grande Fratello 2025 cosa è successo a Omer Elomari | come sta dopo il malore

Dilei.it | 16 ott 2025

Come sta Omer Elomari? Il concorrente del Grande Fratello 2025 nelle scorse ore è stato protagonista di un momento difficile. Le telecamere infatti hanno inquadrato Francesca Carrara mentre chiedeva aiuto a Domenico D’Alterio per sostenere il coinquilino, affermando: “Sta male”. Come sta Omer Elomari?. Tutto è iniziato quando le telecamere hanno inquadrato Grazia Kendi e Domenica D’Alterio che chiacchieravano in bagno. Da lontano si è sentita la voce di Francesca che urlava: “Domenico, corri, si sente male! Bisogna tirarlo su!”. Domenico dunque si è precipitato nell’altra stanza per aiutare il concorrente, apparendo visibilmente preoccupato. 🔗 Leggi su Dilei.it

