Tutti i nodi stanno per venire al pettine? Forse no. Perché ci sono ancora troppi lati oscuri che avvolgono il passato di Enrico. Ma Marta, finalmente, riuscirà ad avere qualche risposta nel finale della serie tv Ricetta della felicità. La serie tv di Rai 1 torna stasera in tv con l’ultima puntata, composta da due episodi, il settimo e l’ottavo. L’appuntamento è per oggi giovedì 16 ottobre, come sempre alle 21.30 sia in televisione che in streaming in contemporanea sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere anche gli episodi già trasmessi. Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, quindi, ci salutano dopo averci raccontato un’avvincente amicizia al femminile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gran finale stasera in tv per "La ricetta della felicità", la serie di Rai 1 con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: ecco come va a finire