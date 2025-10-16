Gran Ballo a Milano la musica per avvicinare i popoli

Luci accese sul “Gran Ballo” ideato ed organizzato per il 22 ottobre 2025 presso l’Istituto dei Ciechi-Sala Barozzi in via Vivaio 7 a Milano dall’“ Associazione Stravinsky Russkie Motivi” con il presidente e soprano Larissa Yudina e con l’intero direttivo dell’associazione. Con questo evento si torna a sognare e a sperare aiutando il prossimo nella 6ª edizione del “Gran Ballo”. Quello del soprano russo è infatti un bell’esempio da 10 anni dalla fondazione dell’associazione culturale, di come gli eventi di beneficenza possano essere importanti per raccogliere fondi e promuovere la consapevolezza su cause fondamentali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

