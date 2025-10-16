Graduatorie concorso docenti PNRR1 da oggi anche idonei visualizzano la propria posizione

Da oggi i candidati idonei del concorso PNRR1 indetto con DDG n. 2575203 per la scuola secondaria e DDG n. 2576 per la scuola di infanzia e primaria possono visualizzar la propria posizione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

CAMPANIA a breve pubblicazione di tutte le graduatorie di merito riferite al concorso docenti PNRR1 e PNRR 2 - facebook.com Vai su Facebook

Anche le Graduatorie del concorso scuola PNRR3 non saranno ad esaurimento. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Riporta orizzontescuola.it

Superamento delle prove del PNRR1 o 2: riconosciuti i 12,5 punti anche senza pubblicazione dell’elenco. Pillole di Question Time - Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief) ... Si legge su orizzontescuola.it

“Fuori dalle graduatorie, senza un perché”: cosa è successo ai docenti idonei esclusi dal concorso scuola PNRR - Sono riuniti in associazioni, sindacati di comparto e gruppi Instagram in cui si battono contro un ... Da fanpage.it