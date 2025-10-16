GP di Austin | Alonso nella Sprint Max vs Russell nella gara lunga? | Analisi con Beatrice e Luca

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti per il GP di Austin? Lo scorso anno la Ferrari ha regalato una splendida doppietta, ma questa volta le speranze dei tifosi del Cavallino sembrano più contenute. Lo spettacolo, però, non mancherà: il duello tra i piloti McLaren che si contendono il titolo è solo una delle tante storie di questo weekend texano. In questa puntata, Beatrice Frangione chiede a Luca le sue previsioni: Nella Sprint, sogno Fernando Alonso protagonista. Nella gara lunga, sfida infuocata Max Verstappen vs George Russell. Chi la spunterà ad Austin? Diteci la vostra nei commenti!? Conduce Beatrice Frangione. 🔗 Leggi su Oasport.it

gp di austin alonso nella sprint max vs russell nella gara lunga analisi con beatrice e luca

© Oasport.it - GP di Austin: Alonso nella Sprint, Max vs Russell nella gara lunga? | Analisi con Beatrice e Luca

Altri contenuti sullo stesso argomento

gp austin alonso sprintVerstappen ad Austin: “Con il weekend Sprint sarà una sfida per tutti” - Facendo riferimento al weekend Sprint, che torna dopo Spa, per l'olandese anche il circuito di Austin può rendere le cose ulteriormente difficili ... Secondo formulapassion.it

gp austin alonso sprintGP Stati Uniti, Sprint-anteprima: info e allerta meteo - GP Stati Uniti, anteprima della 19° tappa del mondiale di Formula 1 2025, con il format della Sprint Race: info e meteo ... Da f1world.it

gp austin alonso sprintAustin si prepara a un weekend Sprint - In Texas avremo più chiara la direzione che prenderà questo finale di stagione: la McLaren tornerà alla vittoria o gli avversari potranno darle ancora filo da torcere? Da quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Austin Alonso Sprint