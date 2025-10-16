Governo Paolo Capone Leader UGL | Parole di Landini vergognose solidarietà a Giorgia Meloni

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le parole di Maurizio Landini sono vergognose e rivelano quanto certa sinistra sia ormai prigioniera del rancore. Parlano di rispetto, di parità e di dignità delle donne, ma quando si tratta di una donna di destra, non hanno scrupoli a insultarla nel modo più volgare possibile. Definire “cortigiana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

governo paolo capone leader ugl parole di landini vergognose solidariet224 a giorgia meloni

© Ilgiornaleditalia.it - Governo. Paolo Capone, Leader UGL: “Parole di Landini vergognose, solidarietà a Giorgia Meloni”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manovra, Paolo Capone, Leader UGL: “Confronto positivo con il Governo. Priorità a taglio Irpef, famiglie e sicurezza sul lavoro” - “Apprezziamo la convocazione da parte del Governo prima del Consiglio dei Ministri, un segnale importante di attenzione verso le richieste delle ... Da affaritaliani.it

Manovra: venerdì incontro sindacati-governo. Capone, Leader UGL: “Siamo pronti alla sottoscrizione del ‘Patto per il Futuro’ tra lavoratori, imprese e Governo” - “Attendevamo la convocazione di venerdì sulla prossima Manovra finanziaria per proseguire il confronto con il Governo Meloni, un ... Si legge su affaritaliani.it

Paolo Capone, leader UGL: "Basta morti sul lavoro: la sicurezza deve essere una priorità" - In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i dati pubblicati dall'Inail "ci impongono una profonda riflessione. Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Paolo Capone Leader