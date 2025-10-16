Tempo di lettura: 4 minuti Il livello di rischio, per gli interessi israeliani, è sempre classificato come “alto”. E il governo Netanyahu continua a monitorare le manifestazioni pro Pal a Napoli, già finite in un report del 21 settembre sui cortei in Italia. Stavolta il rapporto porta la data dell’8 ottobre. E Napoli è l’unica piazza italiana considerata per le iniziative in solidarietà alla Flotilla, insieme a quelle analoghe in Francia (Lione) e Turchia (Istanbul). A stilare il documento è ancora il ministero israeliano per la diaspora e la lotta all’antisemitismo, organo deputato a recepire e pubblicare queste informazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Governo Netanyahu, occhi puntati su proteste Pro Pal: Napoli nel mirino, schedate 6 sigle