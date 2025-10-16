Governo diviso sulle banche ritardi per la Manovra | i nodi da sciogliere

La discussione del testo della Manovra finanziaria in Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare ancora più in ritardo di quanto già previsto. Inizialmente, la legge doveva essere esaminata martedì 14, ma durante quel Cdm il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è limitato a esporre il Documento programmatico di bilancio. Il prossimo incontro è previsto venerdì 17, ma non è escluso che si possa andare verso un rinvio a lunedì 20. Il problema principale è la questione del contributo delle banche. Le posizioni sono sostanzialmente tre: quella ufficiale del Governo, che punta a ricavare 4,5 miliardi di euro da un accordo con gli istituti di credito, quella delle banche, che vogliono evitare qualsiasi tassa, e la mediazione tentata da Giorgetti, che vorrebbe utilizzare i 6,5 miliardi di euro messi a riserva dagli istituti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

