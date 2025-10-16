Governance anticipante come disegnare il futuro dell’Italia
di Elita Viola del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrati sul link ASviS del 25 09 2025. Di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, “è possibile adottare diversi comportamenti: mettere la testa sotto la sabbia sperando di cavarsela; affrontare i problemi singolarmente, rinunciando ad avere un approccio sistemico e integrato; accodarsi alle decisioni assunte dai leader dei Paesi più influenti, magari puntando sulla duttilità e l’inventiva tipicamente italiana; oppure, come suggerisce questo documento, impegnarsi proattivamente iniziando dalla creazione di una governance anticipante che renda l’Italia capace di disegnare il proprio futuro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
