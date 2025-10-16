Goran Bregovic torna in tour in Italia nel 2026 le prime date e i biglietti
Goran Bregovi? annuncia un tour in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band. Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregovi? annuncia il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale. Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregovi? continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa sonora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tra gli artisti in cartellone Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Goran Bregovic, Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Flavio Insinna - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Sagra della Castagna di Mezzojuso: tre giorni tra musica, sapori e tradizioni con Goran Bregovic e tanti ospiti | http://Palermomania.it - X Vai su X
Fabi, Bregovic, Finardi e Consoli, al via Saison culturelle - La musica di Nicolò Fabi, Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Goran Bregovic e Paolo Fresu, l'Opera con il Barbiere di Siviglia di Damiano Michieletto, il teatro con 'Perfetti sconosciuti' di Paolo Genov ... Segnala msn.com
Riparte la Saison Culturelle: Fabi, Bisio, Consoli e tanti altri. Gran finale con Goran Bregovic - Tanta musica Con Nicolò Fabi, Carmen Consoli, Eugenio Finardi; le atmosfere balcaniche di Goran Bregovic e il jazz di Paolo Fresu. Lo riporta rainews.it
Roma, da Goran Bregovic ai Planet Funk, dal 1° luglio torna il Porta di Roma Live - L'inconfondibile melodia balcanica di Goran Bregovic, accompagnata dalla trascinante Wedding and Funeral Orchestra, la musica elettro- Secondo ilmessaggero.it