goran bregovic torna in tour in italia nel 2026 le prime date e i biglietti

Goran Bregovi? annuncia un tour in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band. Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregovi? annuncia il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale. Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregovi? continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa sonora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

