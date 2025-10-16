Google Messaggi attende Nano Banana; nuova scheda in arrivo su Google Foto

Tuttoandroid.net | 16 ott 2025

Google sta per integrare Nano Banana anche in Google Messaggi e prepara il terreno ai contenuti spaziali di Android XR su Google Foto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

