Google ha rilasciato la Beta 3 di Android 16 QPR2 sui Pixel compatibili

Google ha avviato il rilascio della beta 3 di Android 16 QPR2 su tutti i Pixel compatibili: ecco le note di rilascio e come installarla.

