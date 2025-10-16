Golf | Lowry subito in testa in India De Leo sogna e poi cala

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del Delhi Golf Club di New Delhi e inserito all’interno del calendario del DP World Tour. La vetta della classifica è di uno scatenato Shane Lowry: l’irlandese, autore del putt decisivo per l’Europa nell’ultima Ryder Cup, non lascia nulla per strada: -8, otto birdie, nessun bogey, spettacolo a volontà. Alle sue spalle, da soli, a -7 (con un bogey che gli nega la leadership) il giapponese Keita Nakajima e, a -6, il sudafricano Casey Jarvis, che però riesce ad andare su un percorso fatto di soli birdie per questo giovedì d’apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf lowry subito in testa in india de leo sogna e poi cala

© Oasport.it - Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

golf lowry subito testaGolf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala - Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del Delhi Golf Club di New Delhi e inserito all'interno del ... Secondo oasport.it

Golf, coppia in testa all’Open di Spagna. Indietro Rahm e Lowry - Il torneo, ospitato vicino alla capitale nel Club de Campo Villa de Madrid, dopo 18 buche vede protagonisti l’inglese ... Da oasport.it

The Open, in testa Lowry. Disastro McIlroy e Woods - Dopo due giri all’Open Championship ci sono solo dieci giocatori sotto par e davanti a tutti si trovano un irlandese con le mani fatate e due inglesi, uno che in carriera ha già vinto un major ed è un ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Golf Lowry Subito Testa