Golf | Lowry subito in testa in India De Leo sogna e poi cala

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del Delhi Golf Club di New Delhi e inserito all’interno del calendario del DP World Tour. La vetta della classifica è di uno scatenato Shane Lowry: l’irlandese, autore del putt decisivo per l’Europa nell’ultima Ryder Cup, non lascia nulla per strada: -8, otto birdie, nessun bogey, spettacolo a volontà. Alle sue spalle, da soli, a -7 (con un bogey che gli nega la leadership) il giapponese Keita Nakajima e, a -6, il sudafricano Casey Jarvis, che però riesce ad andare su un percorso fatto di soli birdie per questo giovedì d’apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala

