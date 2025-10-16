Goldoni sabato 18 ottobre la prima assoluta dello spettacolo Canti d' alleanza
In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e il Centro di Produzione della danza CangoFirenze, con la collaborazione del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, producono la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 25 ottobre, ore 21 Teatro Goldoni Livorno La tratta dei Giganti – STRAUSS 200 Un grande omaggio a Richard e Johann Strauss con l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart”, diretta da Paolo Ponziano Ciardi. Violoncello solista Massimo P - facebook.com Vai su Facebook
Goldoni, sabato 18 ottobre la prima assoluta dello spettacolo "Canti d'alleanza" - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e il Centro di Produzione della danza C ... Secondo livornotoday.it
Da sabato 11 ottobre via alla prevendita per la nuova stagione del Teatro Goldoni di Bagnacavallo - Sabato 11 ottobre, dalle ore 10 alle 13, la biglietteria del Teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà aperta per la prevendita dei biglietti di tutti gli ... Da ravennanotizie.it
Amore di Gente del Wyoming con Brokeback Mountain di Annie Proulx - I protagonisti della pièce incontreranno pertanto il pubblico domenica 19 ottobre alle ore 18 (l’ingresso ... Segnala ravennanotizie.it