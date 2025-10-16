Goldoni sabato 18 ottobre la prima assoluta dello spettacolo Canti d' alleanza

Livornotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e il Centro di Produzione della danza CangoFirenze, con la collaborazione del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, producono la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

goldoni sabato 18 ottobreGoldoni, sabato 18 ottobre la prima assoluta dello spettacolo "Canti d'alleanza" - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e il Centro di Produzione della danza C ... Secondo livornotoday.it

goldoni sabato 18 ottobreDa sabato 11 ottobre via alla prevendita per la nuova stagione del Teatro Goldoni di Bagnacavallo - Sabato 11 ottobre, dalle ore 10 alle 13, la biglietteria del Teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà aperta per la prevendita dei biglietti di tutti gli ... Da ravennanotizie.it

goldoni sabato 18 ottobreAmore di Gente del Wyoming con Brokeback Mountain di Annie Proulx - I protagonisti della pièce incontreranno pertanto il pubblico domenica 19 ottobre alle ore 18 (l’ingresso ... Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Goldoni Sabato 18 Ottobre