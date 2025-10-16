Gol Schatzer | capolavoro su punizione del talento bianconero in Bayern Monaco Juventus Women! La perla che vale il momentaneo pareggio

Gol Schatzer: punizione magistrale in Bayern Monaco Juventus Women per il talento bianconero! Il racconto della rete del pareggio. Un avvio di partita scoppiettante, un botta e risposta che infiamma la notte di Champions League. Dopo appena venti minuti, la sfida tra Bayern Monaco e Juventus Women è già sull'1-1, con le bianconere che hanno saputo reagire immediatamente al vantaggio tedesco grazie a una perla su punizione della giovane Eva Schatzer. BAYERN MONACO JUVENTUS WOMEN LIVE Botta e risposta a Monaco: magia di Schatzer. La partita si è sbloccata subito, con le padrone di casa che hanno trovato il vantaggio con la loro stella, Pernille Harder.

© Juventusnews24.com - Gol Schatzer: capolavoro su punizione del talento bianconero in Bayern Monaco Juventus Women! La perla che vale il momentaneo pareggio

