Gli ultimi istanti di Francesco Broda sepolto da una montagna di fango e detriti L' autopsia | E' morto quasi subito
MACERATA Anche se i vigili del fuoco fossero riusciti ad arrivare prima a Francesco Broda, lo avrebbero trovato già morto: la massa di fango e detriti che ha inghiottito l'escavatore. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovi dettagli sugli ultimi istanti prima della morte dei tre carabinieri impegnati nello sgombero della abitazione dei Ramponi a Castel d'Azzano - facebook.com Vai su Facebook
L’esecuzione di Galeazzo Ciano: gli ultimi istanti dei traditori di Mussolini - X Vai su X