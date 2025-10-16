Gli ultimi istanti di Francesco Broda sepolto da una montagna di fango e detriti L' autopsia | E' morto quasi subito

Corriereadriatico.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MACERATA Anche se i vigili del fuoco fossero riusciti ad arrivare prima a Francesco Broda, lo avrebbero trovato già morto: la massa di fango e detriti che ha inghiottito l'escavatore. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

gli ultimi istanti di francesco broda sepolto da una montagna di fango e detriti l autopsia e morto quasi subito

© Corriereadriatico.it - Gli ultimi istanti di Francesco Broda, sepolto da una montagna di fango e detriti. L'autopsia: «E' morto quasi subito»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Istanti Francesco Broda